T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Kongre Üyesi Tomuş'tan 'İnip hakemi tokatlayacağım' diyen Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

'Bu sözleri söyleyen kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı olamaz'

31 Ağustos 2015 16:39

Fenerbahçe Kongre ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Lütfi Tomuş, Fenerbahçe'nin uzatmalarda attığı firikik golüyle 2-1 mağlup ettiği Antalyaspor maçı sonrasında maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı hedef alarak, "En sonunda bir gün tepem atacak, sinirleneceğim, sahaya inip bir hakeme iki tane tokat atacağım" açıklaması yapan Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi. "Bu sözleri söyleyen kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı olamaz" diyen Tomuş, Aziz Yıldırım'ı kınayarak istifaya davet etti.

Lütfi Tomuş'un T24'e yaptığı açıklama şöyle:

"Sorumluluk sahibi kişiler konuşmuş olmak için konuşmamalı, ağzından çıkanı kulağı duymalı. Duymuyorsa konuşmamalı. Ne demek sahaya girip hakeme iki tokat atarım. Bu sözleri soyleyen kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı olamaz. Gerçekten basında yazılanlar doğru ise Aziz Yıldırım'ı sarf ettiği bu sözlerinden dolayı kınıyor ve kulüp başkanlığından istifaya davet ediyorum.

Sen çocuğuna bile tokat atamazsın, ne demek sahaya girer hakeme iki tokat atarım. Böyle ilkel düşünceli bir kişi Fenerbahçe'nin Başkanı olamaz ve olmamalıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü mensupları olarak asla tasvip etmediğimiz başkanın sözlerinden dolayı bütün kongre üyelerini ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerini göreve davet ediyorum. Sezon başında yaşanan başarısızlıklar ileride telafi edilebilir ama bu sözlerin telafisi mümkün değildir. Fenerbahçe Kongre ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi olarak üzüntülerimi bildiririm."

Saygılarımla.

H.Lütfi Tomuş

ETİKETLER

aziz yıldırımtokat atacağımfenerbehçelütfi tomuştepkiistifa çağrısı

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım: Sahaya inip bir hakeme iki tane tokat atacağım!

Aziz Yıldırım'dan Antalyaspor maçı sonrasında tartışma yaratacak sözler...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24