Fenerbahçe Kongre Üyesi Tomuş'tan 'İnip hakemi tokatlayacağım' diyen Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

Fenerbahçe Kongre ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Lütfi Tomuş, Fenerbahçe'nin uzatmalarda attığı firikik golüyle 2-1 mağlup ettiği Antalyaspor maçı sonrasında maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı hedef alarak, "En sonunda bir gün tepem atacak, sinirleneceğim, sahaya inip bir hakeme iki tane tokat atacağım" açıklaması yapan Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi. "Bu sözleri söyleyen kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı olamaz" diyen Tomuş, Aziz Yıldırım'ı kınayarak istifaya davet etti.

Lütfi Tomuş'un T24'e yaptığı açıklama şöyle:

"Sorumluluk sahibi kişiler konuşmuş olmak için konuşmamalı, ağzından çıkanı kulağı duymalı. Duymuyorsa konuşmamalı. Ne demek sahaya girip hakeme iki tokat atarım. Bu sözleri soyleyen kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı olamaz. Gerçekten basında yazılanlar doğru ise Aziz Yıldırım'ı sarf ettiği bu sözlerinden dolayı kınıyor ve kulüp başkanlığından istifaya davet ediyorum.

Sen çocuğuna bile tokat atamazsın, ne demek sahaya girer hakeme iki tokat atarım. Böyle ilkel düşünceli bir kişi Fenerbahçe'nin Başkanı olamaz ve olmamalıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü mensupları olarak asla tasvip etmediğimiz başkanın sözlerinden dolayı bütün kongre üyelerini ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerini göreve davet ediyorum. Sezon başında yaşanan başarısızlıklar ileride telafi edilebilir ama bu sözlerin telafisi mümkün değildir. Fenerbahçe Kongre ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi olarak üzüntülerimi bildiririm."

Saygılarımla.

H.Lütfi Tomuş