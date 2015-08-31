Aziz Yıldırım: Sahaya inip bir hakeme iki tane tokat atacağım!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Antalyaspor maçı sonrası hakeme tepki gösterdi. Yıldırım, "En sonunda bir gün sahaya inip bir hakeme iki tane tokat atacağım o olacak" dedi.

Fenerbahçe’nin 90+7’de attığı gol çok tartışılırken sarı-lacivertliler ise hakemin kendilerine haksızlık yaptığı iddiasındaydı. Başkan Aziz Yıldırım karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken tepkisini de burada dile getirdi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Yıldırım önce tüm muhabirlerden sponsorluk anlaşması yaptıkları Yandex’i kullanmasını isterken daha sonra maçın hakemin Bülent Yıldırım’la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Böyle maç yönetilmez. En sonunda bir gün tepem atacak, sinirleneceğim, sahaya inip bir hakeme iki tane tokat atacağım o olacak. Sonra da takımı sahadan çekip hakeme ‘Alın şimdi kendi aranızda oynayın’ diyeceğim.”