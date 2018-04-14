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Çevre

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı imara açıldı; Kadıköylüler nöbet tutmaya hazırlanıyor

"Bu alanda çok nadir bulunan kuşlar, özel ağaçlar var; kesinlikle izin vermeyeceğiz"

14 Nisan 2018 16:17

Kadıköy Belediyesi’nin ve bölge halkının itirazlarına rağmen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla tekrar imara açılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Kadıköy halkı, imar rantının iptali için 3 Nisan’da kurulan Fenerbahçe-Kalamış Dayanışma Grubu öncülüğünde her Cumartesi günü nöbet tutmaya hazırlanıyor. 

İlki bugün Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilecek olan nöbet öncesi Birgün'den Zeynep Kuray'e konuşan grubun kurucusu Doğa Dilek Akınsu, rant uğruna yaşam alanlarının betonlaşmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

34 yıldır Kalamış’ta yaşayan ve Akınsu, “Kalamış, eşsiz denizi, doğası ve yeşil alanlarıyla masal gibi bir yerdi. Doğa ve insanlar çok uyumlu ahenk içinde yaşıyorlardı. Fakat zaman içerisinde yapılan dolgu alanları üzerine yapılan büyük marina ile yeşil alanlarımız yavaş yavaş kayboldu” dedi.

"Baz istasyonu da kurdular"

Akınsu, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait olan ve Koç Grubu tarafından kiralanan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın imara açılmasının sahilin ve yeşil alanlarının tümden yok olması anlamına geldiğine işaret etti. Özelleştirmenin ardından halktan habersiz bir şekilde yat limanı boyunca baz istasyonlarının da kurulduğunu belirten Akınsu, “Engel olmaya çalıştık, ama durduramadık. Anlaşılan doğayı yok etmeleri yetmiyormuş gibi, insanın sağlığına da kastediyorlar. Öyle ya da böyle bizi buradan uzaklaştırmak istiyorlar” diye konuştu.

"İzin vermeyeceğiz"

Kadıköy Kent Konseyi’nin öncülüğünde 2017’de imar planı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesiyle ile ilgili açılan davanın sürdüğünü aktaran Akarsu, özelleştirilme ihalesinin son teklifinin ise 27 Nisan’da yapılacağına belirtti. Akınsu, “Ayağımız artık toprak basmıyor, çünkü toprak alan bırakmadılar, gökyüzüne bakamıyoruz çünkü her yerde rezidanslar yükseliyor. Şimdi geriye kalan doğayı da tümden katletmek istiyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bu alanda çok nadir bulunan kuşlar; özel ağaçlar var. Buradaki ekosistemi korumak hepimizin görevi” diyerek tüm doğa savunucularını başlatacakları nöbete çağırdı.

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