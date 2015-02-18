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Yaşam

Fenerbahçe, kadınlara ücretsiz boks eğitimi verecek

Her yaştaki kadınlara, kendilerini savunabilmeleri için üçer aylık dönemlerde milli takım antrenörleri tarafından ücretsiz yakın savunma dersleri verilecek

18 Şubat 2015 14:03

Dünya Çocukları Birliği ve Fenerbahçe Ankara Boks Okulu, Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından kadınlara yapılan şiddetin önüne geçilmesi için kadınlara ücretsiz boks ve kick boks eğitimi verecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, “Sıra sana gelmeden, kendini savunmayı öğrenmelisin” projesi kapsamında, şiddete maruz kalmış ya da kalma olasılığı bulunan her yaştaki kadınlara, kendilerini savunabilmeleri için üçer aylık dönemlerde milli takım antrenörleri tarafından ücretsiz yakın savunma dersleri verilmesi hedefleniyor.

İlk etapta Ankara’da başlayacak projenin, daha sonra tüm il ve ilçelere yayılması planlanıyor.

Projenin tanıtım toplantısı, yarın saat 11.00’de Fenerbahçe Ankara Boks Okulu’nda yapılacak.

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