Şefkat-Der'den kadınlara silah ve savunma eğitimi

Şiddet gören kadınlar ile sokakta yaşayanlara yardımı amaçlayan Şefkat-Der, cinayet ve tecavüze karşı kadınların kendisini koruması için silah kullanımı ve savunma sporları eğitimi verecek. Eğitimler 81 ilde de gerçekleşecek.

Hasan Dönmez’in DHA’da yer alan haberine göre, Mersin Tarsus ilçesinde Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesinin ardından, Şefkat- Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, kadınlara silah kullanma ve savunma sporları eğitimi vereceklerini belirtti.

81 ilde eğitim verilecek

Eğitimi 81 ilde gerçekleştireceklerini belirten Bulan, şunları söyledi: ”Şefkat-Der olarak, maalesef cinayet ve tecavüze karşı kadınların kendisini koruması için silah kullanımı ve savunma sporları eğitimini tekrar başlatıyoruz. Kurslarımız 81 il genelinde olacaktır.. Kadınların canı, bedensel dokunulmazlığı güvence altına alınana kadar, kadınların silahlanması mecburiyeti doğrultusunda da girişimlerde bulunacağız. Kadınların korunmasının kâğıt üzerinde kalması, potansiyel katil ve tecavüzcülerin kadınları savunmasız görmesi, kadın cinayetleri ve tecavüzcülerinin devam etmesi sebebiyle mecbur kaldık.”

2012 yılında da sığınma evinde kalan kadınlara silah kullanma eğitimi verdiklerini hatırlatan Bulan şöyle konuştu: "Eğitimlerimiz, spor salonları ve atış poligonlarında, güvenlik elemanı kurslarında meşru zeminlerde olacaktır... Savunma sporları, biber gazı, elektro şok aleti, elektro şok silahı, gerçek tabanca, gerçek tüfek kullanımı eğitimleri ve ruhsatlı silah temini danışmanlık hizmetleri ve dayanışması çalışmaları organize edeceğiz... Kadınların atış poligonlarında silah kullanma 2011 yılında gündeme getirdiğimizde, hatta 2012’de bizzat atış poligonlarında eğitimlere başladığımızda, meşru savunma kapsamında kadınlar ruhsatlı silahlara başvursun çağrılarımızı destekleyen de çok olmuştu, tepki gösteren de çok olmuştu.”