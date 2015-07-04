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Spor

Fenerbahçe Josef De Souza'yı transfer etti

Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Souza'nın bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı

04 Temmuz 2015 18:55

Fenerbahçe Kulübü, her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza'nın bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Sarı lacivertli yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Josef De Souza, bu akşam İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. 

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferi için kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır. Josef de Souza bu akşam İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolü sonrası görüşmeler İstanbul'da devam edecek" denildi.

 

De Souza kimdir?

 

26 yaşında ve 1.88 boyundaki Souza, Vasco altyapısından çıktıktan sonra 2010 yılında 3 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer oldu. Porto'da Vitor Pereira ile 2 yıl geçirdi. Porto, Souza'yı Şubat 2012'de Gremio'ya kiraladı. Daha sonra Gremio ve Sao Paulo formaları giyen Souza, 11 Ekim 2014'te ilk kez Brezilya Milli Takımı'na seçildi. Arjantin maçında yedek bekleyen Souza, Japonya maçında 18 dakika forma giydi. Souza, Fransa ile oynanan maçta 4, Şili ile oynanan maçta 60 dakika forma giydi.

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