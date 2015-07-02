Fenerbahçe'den kaleci ve stoper bombası

Fenerbahçe, Porto'dan kaleci Fabiano Ribeiro ve Senegalli stoper Abdoulaye Ba'yı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralayarak ekibine kattığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp transfer ettiği futbolcular için "Çubuklu" ile birlikte başarı dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci Fabiano Ribeiro ve Senegalli stoper Abdoulaye Ba konusunda, satın alma opsiyonları kulübümüzde olmak üzere Porto’yla 1 yıllık anlaşmaya vardı. Fabiano Ribeiro ve Abdoulaye Ba, 2015-2016 futbol sezonunda sarı lacivertli forma için mücadele edecek. Brezilyalı kaleci ve Senegalli defans, yarın itibariyle ülkemize gelerek sağlıkkontrolünden geçecek ve kulübümüzle sözleşme imzalayacak. Yeni transferlerimiz Fabiano ve Abdoulaye’ye Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldiniz diyor, “Çubuklu” ile birlikte başarı dolu bir sezon diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Fabiano Ribeiro kimdir?

29 Şubat 1988’de Brezilya’nın Bahia eyaletindeki Mundo Novo’da dünyaya gelen Fabiano Ribeiro de Freitas futbola 2003 yılında Rio Branco kulübünün alt yapısında başladı. 2007 yılında Sao Paulo ile resmi sözleşme imzalayan başarılı kaleci, 2007 ve 2008 yıllarında Brezilya Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. Fabiano Ribeiro 2009-2011 yılları arasında belli dönemlerde sırasıyla Toledo Work, Santo Andre ve America Futbol Kulübü’nde de kiralık olarak oynadı. 1 metre 97 santimetre boyundaki Brezilyalı file bekçisi 2011 yılında Portekiz kulübü Olhanense ile anlaştı. Olhanense ile 2011-2012 sezonunda 33 maça çıkan ve tüm lig maçlarında forma giyen başarılı eldiven sezon bitimi Porto’ya transfer oldu. 2012 – 2013 sezonu başında Porto ile Portekiz Süper Kupası’nı kazanan Fabiano Ribeiro, sezon sonu ligde şampiyonluk yaşadı. 2013-2014 sezonunda da Portekiz Süper Kupası zaferi elde eden 27 yaşındaki kaleci üç sezondur formasını giydiği Porto ile geçtiğimiz sezon şampiyonlar ligi’nde çeyrek final oynadı. Porto’daki ilk iki sezonunda Breziyalı file bekçisi Helton’un yedeği olarak görev yapan Fabiano Ribeiro, vatandaşından kaleyi devraldığı 2014-2015 sezonunda 38 maça çıktı. Brezilyalı kaleci toplamda 65 kez Porto forması giydi. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira’nın eski öğrencisi olan Fabiano Ribeiro yeni sezonda sarı lacivertli takımın başarısı için ter dökecek.

Abdoulaye Ba kimdir?

1 ocak 1991 senegal doğumlu Abdoulaye Ba futbola 2008 yılında Portekiz'in köklü kulübü Porto'nun alt yapısında başladı. 2010 yılında kulübüyle resmi sözleşme imzalayan 24 yaşındaki stoper 2010-2011 sezonunda Portekiz'in Covilhã takımına kiralandı. Covilhã'da 28 maça çıkan ve 9 gol kaydeden Abdoulaye Ba, bir sonraki sezonu Académica'da kiralık olarak geçirdi. Académica'da 26 maçta forma giyen ve 2 gol atan Senegalli futbolcu Portekiz Kupası’nı kazandı. 2012-2013 sezonunda yeniden Porto'ya dönen ve takımıyla lig şampiyonluğu yaşayan başarılı savunma oyuncusu 2013-2014 sezonunda Vitoria Guimaraes'e kiralandı.

Geçtiğimiz sezon ise La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen Abdoulaye Ba, 20 maça çıktı. Senegal milli takım forması da giyen Abdoulaye Ba yeni sezonda Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.