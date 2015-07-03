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Spor

Fenerbahçe Portekizli yıldız Nani'yi açıkladı

Fenerbahçe, Nani'nin transferi için kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı

03 Temmuz 2015 12:24

Fenerbahçe Nani transferinde sonuca ulaşıyor. Sarı lacivertliler Nani için oyuncuyla ve kulübü Manchester United ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Açıklamada Nani ile görüşmelerin İstanbul'da süreceği belirtildi.

Nani için uzun süredir temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz haftalarda Portekizli'nin menajerleri Bascherini ve Pastorello ile İstanbul'da görüşmüştü.

Yapılan uzun görüşmeler sonrasında Fenerbahçe futbolcuyu kariyerine Türkiye'de sürdürmesi konusunda ikna etti. Uzun süre ailesinin karar vermesi için de Fenerbahçe'den süre isteyen Nani Pazar günü İstanbul'a gelecek. Portekizli yıldızla İstanbul'a gelmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Manchester United'a ait olan Nani geçtiğimiz sezon Portekiz'de Sporting Lizbon kulübünde kiralık olarak forma giymişti.

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