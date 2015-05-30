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Spor

Fenerbahçe İsmail Kartal'la yolları ayırdı

Resmi açıklamanın yarınki Kasmpaşa maçından sonra yapılması bekleniyor

30 Mayıs 2015 00:14

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı aldı. 

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın görüştüğü ve tarafların el sıkışarak yollarını ayırma kararı aldıkları belirtildi. Öte yandan Yıldırım'ın İsmail Kartal'a kulüpte yeni görev vermek istediği ancak Kartal'ın buna yanaşmadığı öne sürüldü. Resmi açıklamanın ise ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçından sonra yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüple yolları ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili olarak, "Yarın oynanacak maçtan sonra gerekli açıklamayı yapacağım" dedi.

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