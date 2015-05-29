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Spor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç dönemi

Aziz Yıldırım, görüşmede ikinci bir hamleyle Ali Koç'u hafta sonunda yapılacak seçimli genel kurulda da listesine girmeye ikna etti

29 Mayıs 2015 18:31

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kendisinden sonra başkanlık yapması için Ali Koç ile anlaştığı iddia edildi. Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'de son yılların en büyük uzlaşması sağlandı. Bir süre önce Ali Koç'a, "Benden sonra kulübün başkanı sen ol"  teklifi yapan Yıldırım amacına ulaştı.

Aldığı teklif sonrası Başkan Yıldırım'dan geçtiğimiz pazartesi gününe kadar süre isteyen Ali Koç dün son kararını verdi. Başkan Yıldırım'la görüşen Ali Koç önümüzdeki yıllarda kongre üyeleri de uygun görürse başkanlık koltuğuna oturabileceğini söyledi.

Aziz Yıldırım, görüşmede ikinci bir hamleyle Ali Koç'u hafta sonunda yapılacak seçimli genel kurulda da listesine girmeye ikna etti.

 

Seçilmesi kesin gibi

 

Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Hafta sonunda yeniden başkan seçilecek olan Aziz Yıldırım yeniden yargılandığı dava sonuçlanana kadar görevde kalacak. Mahkemeden hangi karar çıkarsa çıksın Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurulu alacak ve Ali Koç'u işaret edecek.

Ali Koç'un mevcut üye yapısı ve kulübe geçmişte yaptığı katkılar nedeniyle seçilmesine kesin gözle bakılıyor. Mahkeme sürecinin yeni yıldan önce son bulması bekleniyor. Bu şartlarda Fenerbahçe'nin 2016'ya yeni başkanıyla girmesi yüksek ihtimal gibi duruyor.

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