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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Giuliano Terraneo oldu

Giuliano, Milan, Inter, Arsenal ve Barcelona gibi kulüplerle çalışmıştı

29 Mayıs 2015 22:49

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe İtalyan Giuliano Terraneo'yu getirdi. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün, 2015- 2016 Süper Lig sezonu yapılanmasında İtalyan Giuliano Terraneo, sportif direktör olarak göreve getirilmiştir. Daha önce Serie A'nın köklü ekiplerinden Inter'de uzun yıllar sportif direktör olarak çalışan Giuliano Terraneo'ya, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

Milan, Inter, Arsenal, Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ünlü kulübüyle önemli ilişkileri bulunan Giuliano Terraneo, 2015-2016 sezonu itibariyle Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek.
 

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