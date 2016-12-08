Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nun son maçında Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe Feyenoord’u yendiği takdirde diğer maçın skorunu düşünmeden turu geçmiş olacak.



Beraberlikte de turu geçecek olan Fenerbahçe’ye yenilgi bile yarıyor! Kadıköy’de rakibini 1-0 yenen sarı-lacivertliler, Hollanda’da tek farklı yenilgilerde bile avaraj sayesinde turu geçen taraf olacak.



Fenerbahçe berabere kalıp, Manchester United, Zorya’yı yense bile United lider oluyor ancak Fenerbahçe de ikinci olarak gruptan çıkıyor.

Feyenoord kazanırsa ne olur?

Feyenoord, Fenerbahçe’yi mağlup ederse işler karışıyor. O zaman Feyenoord ve Fenerbahçe’nin puanları eşitleniyor. Dolayısıyla United maçının sonucu da önemli oluyor.



Feyenoord, Fenerbahçe’yi yenerse iki takım 10 puanda oluyor. Manchester United da Zorya ile berabere kalırsa, bu kez üç takım da 10’ar puanda oluyor.



Üç takım da eşit puanda olduğunda Zorya maçları devre dışı bırakılıp, 3 takım arasında bir lig oluşturulup yani 3’lü averaj devreye girip, alınan puanlara bakılıyor ancak bu 3 takım da birbirlerini yenmiş olduklarından o puanlar da eşit oluyor.



Bu kez aralarındaki genel averaja bakmak gerekiyor. Manchester United, takımlar arasında en çok gol atan olduğu için bu kez Feyenoord ve Fenerbahçe’yi geride bırakarak gruptan çıkmayı garantiliyor.

Grupta puan durumu

Fenerbahçe 10 puan

Manchester United 9 puan

Feyenoord 7 puan

Zorya 2 puan