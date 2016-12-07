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Spor

Fenerbahçe turdan başka şey düşünmüyor!

Sarı-lacivertliler beraberlik alması durumunda üst tura çıkacak

07 Aralık 2016 13:22

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında 8 Aralık Perşembe günü konuk olacağı Hollanda ekibi Feyenoord karşısında istediği sonucu alarak, adını üst tura yazdırmak istiyor.

Grupta 10 puanla son haftaya lider giren ve rakibinin 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe, ilk maçı 1-0 kazandığı için Feyenoord'a tek farkla kaybetse bile tur atlayacak. Sarı-lacivertliler, Hollanda'da iki farklı yenilmesi durumunda ise grubun diğer maçında İngiliz temsilcisi Manchester United'ın, Ukrayna deplasmanında Zorya'ya kaybetmesini bekleyecek.

Manchester United iddiası kalmayan Zorya'ya yenilmezse 2. tura çıkacak. Bu sonuçta Feyenoord'un tur atlaması için Fenerbahçe'yi 2 farklı yenmesi gerekecek.

İngiliz temsilcisinin Ukrayna deplasmanında kaybetmesi durumunda ise Feyenoord'a tek farklı galibiyet bile yeterli olacak. Bu durumda Fenerbahçe grup lideri, Feyenoord ise ikinci olarak üst tura çıkan ekipler olacak.

Feyenoord Stadı'nda TSİ 21.00'de oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan David Fernandez Borbalan yönetecek.

 

Üçlü averaj hesapları

 

Grupta turu geçen takımları son hafta maçlarını sonuçlarına göre üçlü averaj belirleyebilir.

Manchester United, Zorya'yla berabere kalır, Feyenoord da Fenerbahçe'yi yenerse 3 takımın da puan durumu eşit olacak. Fenerbahçe, bu durumda Feyenoord'a iki farklı kaybetmezse grubu 2. sırada tamamlayacak. Sarı-lacivertlilerin üçlü averaj durumunda grup liderliği şansı bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Volkan Şen, Alper Potuk, Moussa Sow ve Robin van Persie.

 

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