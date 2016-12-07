Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde seribaşı

Avrupa Kupaları’nda yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde en iyi dört üçüncüden biri olmayı garantilediği için Pazartesi günkü kura çekimine seribaşı girecek.



Avrupa Kupaları’nda elemeli turların kura çekimi 12 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi’nde 1/16 turunun kura çekimi TSİ 14.00’te, Avrupa Ligi 1/32 turununki ise TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.



Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’nde gruplarını birinci bitirmeyi garantileyen Ajax, Roma, Schalke, Shakhtar Donetsk, Sparta Prag ve Zenit ile eşleşmeyecek. Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nu üçüncü bitirecek takım da (Sevilla veya Lyon) Beşiktaş’ın rakibi olmayacak.

Maçlar 16 ve 23 Şubat'ta

Beşiktaş kurada Avrupa Ligi grup ikincilerinden biri veya Şampiyonlar Ligi’ndeki en kötü dört üçüncüden biriyle eşleşecek. Aynı ülke takımları birbirleriyle oynamayacak. Maçlar 16 ve 23 Şubat’ta yapılacak. Beşiktaş, ikinci maçı evinde oynayacak