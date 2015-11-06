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Spor

Fenerbahçe, Ajax deplasmanından 1 puanla dönüyor: 0 - 0

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki maçtan gol sesi gelmedi

06 Kasım 2015 00:53

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Hollanda'nın Ajax takımıyla Amsterdam Arena'da 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin grubundaki diğer maçta Molde, deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Bugün oynanan maçlar sonucunda, kendi sahasında Molde'ye mağlup olan Celtic gruptaki son sırayı alırken, lider Molde'nin arkasından ikinci sırayı Fenerbahçe, üçüncü sırayı ise Ajax aldı.

 

İlk 11'ler

 

Fenerbahçe: Volkan Demirel - Hasan Ali Kaldırım - Simon Kjaer - Bruno Alves- Gökhan Gönül - Mehmet Topal - Josef de Souza - Diego Ribas - Alper Potuk - Luis Nani - Robin Van Persie

Ajax: Cillessen, Veltman, Riedewald, Tete, Viergever, Bazoer, Klaassen, Gudelj, Fischer, Milik, El Ghazi

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