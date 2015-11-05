Lokomotiv Moskova taraftarlarından Beşiktaş maçına 'farklı' bakış açısı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden takımlarını Beşiktaş maçında desteklemek için İstanbul'a gelen Lokomotiv Moskova taraftarları, maçın ikinci yarısını "yarı çıplak" şekilde izledi. Beşiktaş'ın golünden sonra taraftarların bir kısmı üstünü, bir kısmı ise "altını" çıkardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını sorunsuz biçimde takip eden Lokomotiv Moskova taraftarları, ikinci devrede taşkınlık yapmaya başladı.

60. dakika oynanırken üzerlerindeki tişört ve gömlekleri çıkaran bazı Ruslar, pantolonlarını indirip sırtlarını sahaya döndü! 64. dakikada yaklaşık 100 Rus taraftar bariyerleri aşıp sahaya girmek istedi. Tribün ile saha arasına barikat kuran polis, uyarılara rağmen sahaya girmekte ısrar eden Lokomotiv taraftarlarını zor kullanarak durdurdu.

76. dakikada Niasse'nin attığı gol sonrası Beşiktaş'a ayrılan Batı Tribünü'nde gole sevinen Ruslara, siyah beyazlı taraftarların tepkisi oldu. Rus taraftarlar kendilerine tepki gösteren Beşiktaşlılara el hareketi ile yanıt verince araya güvenlik güçleri girdi. Lokomotiv Moskova taraftarları polis geldikten sonra maçı izlemeye devam etti.