Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'yı deviremedi: 1 - 1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Lokomotiv Moskova’yı yenerek grupta liderliğe yükselme şansını kaçıran Beşiktaş 6 puanla ikinciliğini korurken, lider Lokomotiv Moskova ise zirveden ayrılmadı.
Beşiktaş’ın golü, 58. dakikada Quaresma’dan gelirken; Lokomotiv Moskova’nın golünü ise 76. dakikada Niasse attı.
11'ler
Beşiktaş: Tolga, İsmail, Ersan, Rhodolfo, Beck, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Gökhan, Olcay, Mario Gomez
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Durica, Denisov, Shishkin, Yanbaev, Fernandes, Kolomeytsev, Samedov, N'Dinga, Maicon, Niasse