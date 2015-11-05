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Spor

Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'yı deviremedi: 1 - 1

Siyah beyazlıların golünü, 58. dakikada Quaresma attı

05 Kasım 2015 22:41

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Lokomotiv Moskova’yı yenerek grupta liderliğe yükselme şansını kaçıran Beşiktaş 6 puanla ikinciliğini korurken, lider Lokomotiv Moskova ise zirveden ayrılmadı.

Beşiktaş’ın golü, 58. dakikada Quaresma’dan gelirken; Lokomotiv Moskova’nın golünü ise 76. dakikada Niasse attı.

 

11'ler

Beşiktaş: Tolga, İsmail, Ersan, Rhodolfo, Beck, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Gökhan, Olcay, Mario Gomez

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Durica, Denisov, Shishkin, Yanbaev, Fernandes, Kolomeytsev, Samedov, N'Dinga, Maicon, Niasse
 

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