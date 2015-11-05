Hollanda'da yaşayan Türkler çevreye zarar veren Fenerbahçelileri uyardı, kavga çıktı

Fenerbahçe'nin Hollanda'nın Ajax takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Amsterdam'a giden taraftarlar ile orada yaşayan Türkiye vatandaşları arasında kavga çıktı. Kavgaya, atlı ve köpekli polisler müdahale etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Amsterdam'da gruplar halinde dolaşan sarı lacivertli taraftarlardan bazıları Dom meydanında bulunan bisikletleri devirince burada yaşayan Türkler, "Yapmayın" uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından iki grup arasındaki ortam gerildi ve kavga çıktı.

Dom meydanı yakınlarında bulunan atlı ve köpekli polisler bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlara müdahale edince ortalık bir anda karıştı. Sarı lacivertliler, kendilerine karşı güç kullanan polislere civardaki kafeteryalarda bulunan masa ve sandalyeleri fırlatarak karşılık verdi. Dakikalarca süren olaylar sırasında çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı.