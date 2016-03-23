Fenerbahçe, Final Four'da

Fenerbahçe Grundig Kadın Voleybol Takımı, Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yendikten sonra DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçının rövanşında da 3-2 yenerek, Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: Druzhba
Hakemler: Simone Santi (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)
Dinamo Moskova: Kosianenko, Shcherban, Fetisova, Obmochaeva, Garay, Morozova (Malova, Markova, Vetrova, Lyubushkina, Bavykina, Lazareva, Moroz)
Fenerbahçe Grundig: Skorupa, Bosetti, Dietzen, Mihajlovic, Kim, Eda Erdem Dündar (Gizem Karadayı, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan)
Setler: 19-25, 26-24, 25-19, 18-25, 9-15
Süre: 134 dakika (29, 34, 27, 29, 15)