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Spor

Fenerbahçe, Final Four'da

Fenerbahçe Grundig Kadın Voleybol Takımı, Rus ekibi Dinamo Moskova'yı eledi

23 Mart 2016 00:21

Fenerbahçe Grundig Kadın Voleybol Takımı, Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yendikten sonra DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçının rövanşında da 3-2 yenerek, Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Druzhba
Hakemler: Simone Santi (İtalya), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)
Dinamo Moskova: Kosianenko, Shcherban, Fetisova, Obmochaeva, Garay, Morozova (Malova, Markova, Vetrova, Lyubushkina, Bavykina, Lazareva, Moroz)
Fenerbahçe Grundig: Skorupa, Bosetti, Dietzen, Mihajlovic, Kim, Eda Erdem Dündar (Gizem Karadayı, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 19-25, 26-24, 25-19, 18-25, 9-15
Süre: 134 dakika (29, 34, 27, 29, 15)

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