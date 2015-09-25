"Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın en önemli silahı Mario Gomez olacak"

Fenerbahçe derbisinde yıldız isimlerden en üst düzey verimi almak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alman yıldızı Mario Gomez'in üzerinde duruyor. Oyuncularını, “Bütün paslar Gomez'e” diyerek uyaran tecrübeli hocanın, 30 yaşındaki futbolcuyu da sürekli bu maça motive ettiği öğrenildi.

Fanatik'te yer alan habere göre, dünkü idman sonunda kanatlardan yapılan ortalarla Gomez’e ekstra gol çalışması yaptıran deneyimli teknik adam, derbide en çok da bu oyuncunun performansına güveniyor.

Kanatlara özel direktif





Güneş bu planını yalnızca Gomez’e değil, diğer oyunculara da empoze etmeye çalışıyor. Ligin paslaşarak ceza alanına girme yüzdesi en yüksek takımı olarak göze çarpan Beşiktaş’ta bu özelliği derbide de sahaya yansıtmak isteyen başarılı teknik adam, Olcay, Gökhan, Sosa ve Quaresma gibi hücum silahlarını da Gomez’i sık sık topla buluşturma konusunda uyarıyor.



Şenol Güneş’in, Alman forvetin üzerine bu denli yoğun düşmesinin nedeni ise oyuncunun her geçen gün artan arzusu. Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş, iki hafta önceki kritik Başakşehir maçı öncesi de aynı şekilde Gomez’in üzerine kurulu bir sistemle takımını oynatmış ve amacına ulaşmıştı. 30 yaşındaki santrforun idmanlardaki performansı ve hırsı da bu anlamda belirliyici etken oldu.



Ümraniye’den çıkmıyor





2 yıldır hiçbir derbide yüzü gülmeyen Beşiktaş’ın bu kabusuna son vermek isteyen Şenol Güneş, adeta tesislerden dışarı adımını bile atmıyor. Tecrübeli hoca, takımla birlikte yaptığı çalışmaların yanı sıra ekibiyle de mesaisinin büyük bölümünü rakip analizine ayırıyor. Fenerbahçe’nin bu sezon çıktığı bütün resmi maçların kasetlerini tek tek izleniyor. Normalde takım idmanlara antrenmandan bir saat önce geliyordu. Ancak derbi için bu iki saate çıkarıldı. Bu sürede analizler paylaşılıyor.





Tesis yerine otelde kamp



Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tesislerde sürdüren Beşiktaş zorlu mücadele öncesi yarın kampa girecek. Siyah-Beyazlılar, kritik karşılaşma için tesisler yerine Atatürk Olimpiyat Stadı’na yakın Güneşli çevresinde bir otelde kamp yapacak. Bu kararın özellikle teknik direktör Şenol Güneş’in isteğiyle alındığı ifade edildi.



Savunma değişmiyor



Derbi öncesi merak edilen konulardan biri de teknik heyetin savunmada değişiklik yapıp yapmayacağıydı. Özellikle Gençlerbirliği maçında kendi kalesine gol atan ve son haftalardaki performansı tartışılan Dusko Tosic’in kesileceği konuşuluyordu. Ancak edinilen bilgiye göre geri dörtlü ve kalede kesinlikle değişiklik yok. Güneş, her zaman olduğu gibi sağda Beck, orta ikilide Rhodolfo ve Ersan, solda ise Tosic’e görev verecek.