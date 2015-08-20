Beşiktaş tribünleri Mario Gomez ve Quaresma'ya rağmen boş kaldı

Kadrosunu Mario Gomez ve Ricardo Quaresma gibi yıldızlarla donatan, yeni sezona 5-2’lik Mersin İdmanyurdu galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta, kritik Trabzonspor maçına ilginin çok olması yönetime hayal kırıklığı yaşattı.

Habertürk'ün haberine göre; Vodafone Arena’nın inşaatı sebebiyle 2 sezondur iç saha maçlarını gurbette oynayan Beşiktaş’ta, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan zorlu Trabzon karşılaşması öncesi dün itibarıyla sadece 6 bin bilet satıldı. Kombine satışları ise ezeli rakiplerin oldukça gerisinde kaldı. Kombine satış rakamının 16 bin olduğu öğrenildi. Yönetim bu tabloya isyan etti.

Bir türlü benimsenemedi

Konumu, zorlu kış şartları, saatler süren trafik çilesi, tribünlerin sahaya uzak oluşu ve atmosferin yetersizliği gibi birçok etmen sebebiyle Siyah- Beyazlı taraftarlar, Olimpiyat Stadı’nı bir türlü benimseyemedi.

Geçen sezon çok özel bir anlam ifade eden Liverpool maçı dışında derbilerde bile tribünlerde büyük boşluklar gözlenmişti. Bunun üzerine yönetim, iç saha maçlarının büyük bölümünü Anadolu’da ve Başakşehir Stadı’nda oynamıştı. Yönetimin yeni sezon tercihi ise yine Olimpiyat Stadı oldu. Ancak kombine rakamları ve Trabzon maçı için satılan bilet sayısı, yönetim kanadında hayal kırıklığı yarattı.

Asbaşkan Umut Güner: Bu ilgisizlik neden?

Asbaşkan Umut Güner “Mario Gomez ve Quaresma gibi isimleri getirdik. Çok güçlü bir kadro kurduk. Lige de süper başladık ve rakibimiz Trabzon. Hava şartları da gayet iyi. Ancak tüm bunlara rağmen taraftarın ilgisizliğini anlamıyoruz” sözleriyle duruma tepkisini dile getirdi. Yönetim yine de maç gününe kadar satışların artacağı umudunu koruyor.

Taraftar: Halı sahaya razıyız

Beşiktaş taraftarı, stat konusunda son iki sezondan ders çıkarmadıkları için yönetime tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan birçok yorumda, “Bu taraftar Olimpiyat Stadı’na gitmiyor. Geçen sezon Ankara’yı, Başakşehir’i, Konya’yı doldurmadık mı? Neden halen Olimpiyat Stadı’nda ısrar ediyorlar?” gibi ifadeler kullanıyor. Siyah- Beyazlı taraftarların bazıları, “Olimpiyat olmasın, halı sahaya bile razıyız” yorumları yapıyor.

Ek seferler düzenlenecek

Olimpiyat Stadı’nın başlıca sorunu ulaşım ve trafik... Örneğin Anadolu yakasında oturan bir taraftar, son düdükten sonra evine 3.5-4 saate ulaşabiliyor. Ve Beşiktaş-Trabzon maçı 21:45’te başlıyor. İşte tüm bu sıkıntıları önlemek için maç öncesi ve sonrası ek seferler düzenlenecek. Halkalı, Başakşehir, Ispartakule, Kayaşehir, Yenibosna hatlarına İETT ek seferler koyarak ulaşımı kolaylaştırmaya çalışacak.

Zemin değişti, ısıtma sıstemi eklendi

Beşiktaş’ın Süper Lig’in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Trabzon’u konuk edeceği maç öncesi, Olimpiyat Stadı’nda son ayarlar yapıldı. Teknik direktör Şenol Güneş’in, dün stada giderek inceleme yaptığı öğrenildi. Statta genel temizlik, teknik bakım ve kontrollerde de sona gelindi. Saha zemini tamamen değişti. Kış şartları için elektrikli alttan ısıtma sistemi eklendi.