Olimpiyat'ta Mario Gomez fırtınası: Beşiktaş 2 - 0 Başakşehir

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, puanını 9'a yükseltti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta rakibi önünde çok üstün bir futbol sergileyen siyah beyazlı takım, Alman yıldızı Mario Gomez'in birbirinden güzel golleriyle galibiyete ulaştı. Medipol Başakşehir bu mağlubiyetle 5 puanda kaldı.

Siyah beyazlıların golleri, 15. ve 62. dakikalarda Mario Gomez'de geldi.

Takımlar şu ilk 11'lerle sahaya çıktı:

Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Gökhan Töre, Olcay, Mario Gomez

Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Ferhat, Sedat, Mahmut, Visca, Mossoro, Doka, Mehmet