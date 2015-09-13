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Spor

Olimpiyat'ta Mario Gomez fırtınası: Beşiktaş 2 - 0 Başakşehir

Siyah beyazlıların golleri, 15. ve 62. dakikalarda Mario Gomez'de geldi

13 Eylül 2015 22:08

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, puanını 9'a yükseltti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta rakibi önünde çok üstün bir futbol sergileyen siyah beyazlı takım, Alman yıldızı Mario Gomez'in birbirinden güzel golleriyle galibiyete ulaştı. Medipol Başakşehir bu mağlubiyetle 5 puanda kaldı.

Siyah beyazlıların golleri, 15. ve 62. dakikalarda Mario Gomez'de geldi.

Takımlar şu ilk 11'lerle sahaya çıktı:

Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Gökhan Töre, Olcay, Mario Gomez
Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Ferhat, Sedat, Mahmut, Visca, Mossoro, Doka, Mehmet 

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