"Fenerbahçe Beko, Thomas Heurtel’i transfer etti" iddiası

Turkish Airlines Euroleague temsilcilerinden Fenerbahçe Beko'nun, Thomas Heurtel’i kadrosuna kattığı iddia edildi. Bir süredir transfer çalışmalarını devam ettiren Sarı Lacivertlilerin mutlu sona ulaştığı konuşuyor.

Fransız oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe Beko, Barcelona’nın Anadolu Efes’le oynayacağı maç için İstanbul’a gelen Heurtel’e resmi imzayı attıracak. Aynı zamanda Leo Westermann da Barcelona takımının kadrosuna katılacak.

Encestando'nun haberine göre, Barcelona'nın Liga Endesa'daki son maçında Joventut Badalona'ya karşı forma giymeyen Thomas Heurtel, Katalan devi ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye transferi konusunda da anlaşmaya varan Heurtel'in kısa süre içerisinde Sarı-Lacivertliler ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Heurtel, 2014-2017 yılları arasında Anadolu Efes forması giymişti.