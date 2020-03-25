Obradovic, ailesi ile birlikte ülkesine gidecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Sırbistan'a gidecek.



Fenerbahçe'de Koronavirüs hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırbistan hükümetinin yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için hazırladığı özel uçakla birlikte Sırbistan'a gidecek.

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Obradovic ve ailesinin yanı sıra Türkiye'de yer alan birçok Sırbistan vatandaşının da bu uçakla birlikte Sırbistan'a götürüleceği öğrenildi.



Fenerbahçe Beko'da idari menajer Cenk Renda Koronavirüs'e yakalanmıştı. (DHA)