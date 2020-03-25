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Spor

Fenerbahçeli bir futbolcu ve sağlık çalışanında Koronavirüs bulgusu

25 Mart 2020 16:08

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi. 

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