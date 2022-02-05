Maç sonucu | Fenerbahçe 0-1 Başakşehir

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig'de 7. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 37 puanda kaldı. Ligde 11. galibiyetini alan Medipol Başakşehir ise puanını 37'ye çıkardı.

Son 5 maçta 1 galibiyet

Fenerbahçe, ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet alabildi.

Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la da berabere kaldı. Fenerbahçe, tek galibiyetini ise Altay karşısında elde etti.

Bu sezon ligde sadece Medipol Başakşehir'e mağlup olduğu 2 karşılaşmada gol kaydedemeyen sarı-lacivertliler, iç sahada ise 3. yenilgisini yaşadı.

Crespo, Giresunspor maçında cezalı

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunan Crespo, 24. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Süper Lig'de bu sezon 4. sarı kartını gören 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 25. haftada GZT Giresunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Ozan Tufan, tekrar Fenerbahçe formasıyla sahada

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralandığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, 174 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Karşılaşmanın 46. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil edilen milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 15 Ağustos'ta Adana Demirspor karşısında çıkmış, bu karşılaşmanın ardından da Watford'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki

Sarı-lacivertli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düşmesinin ardından başkan Koç ve yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa", "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin?" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca oyundan alınan futbolcuları da protesto etti.

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Stat: Ülker Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi (Dk. 83 Burak Kapacak), Sosa (Dk. 74 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 65 Valencia), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Ozan Tufan), Berisha Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 90+2 Epureanu), Chadli (Dk. 82 Gulbransen), Okaka Gol: Dk. 61 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 24 Crespo, Dk. 37 Berke Özer, Dk. 72 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 51 Tolga Ciğerci, Dk. 69 Duarte, Dk. 75 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Maçtan önemli anlar

9. dakikada Aleksic'in şutunda savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Penaltı noktasının gerisinde müsait durumdaki Berkay'ın şutunda, Nazım Sangare son anda araya girdi ve top kornere çıktı.

27. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pelkas'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan, iki hamlede topun sahibi oldu.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, önce Crespo'ya sonra da üst direğe çarparak kornere gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.