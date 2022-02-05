Kadıköy'de Ali Koç'a istifa çağrısı, Emre Belözoğlu'na destek

Evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son bölümünde yönetime karşı istifa tezahüratlarında bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken Berkay Özcan'ın tek golüyle konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Kadıköy'de tribünlerden tepki geldi. Taraftarlar 'Ali Koç istifa' ve 'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin' şeklinde tezahürat yaptı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladı

Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu lehine de tezahürat yaptı. Genç teknik adam tezahüratlar sonrası taraftarı selamladı.

Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Başakşehirli futbolcuları da alkışladı.

Maç sonrası yoğun güvenlik önlemi

Emniyet güçleri, maçın ardından Fenerbahçe Ülker Stadı’nın çevresinde olası taraftar protestoları nedeniyle yoğun önlem aldı.

Yaklaşık 100 polis ve çevik kuvvet ekibi, protokol tribünü çıkışında güvenliği sağlamak için hazır bulundu.