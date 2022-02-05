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Spor

Başakşehir Kadıköy'de ilki yaşadı

05 Şubat 2022 21:22

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Turuncu-lacivertliler bu zaferle tarihinde ilki yaşadı.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Konuk ekibin golünü 61. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

1 maçı eksik Başakşehir puanını 37 yaptı ve averajla lig sıralamasında Fenerbahçe'nin önüne geçti.

Ayrıca Fenerbahçe'ye ilk kez teknik direktör olarak rakip olan Emre Belözoğlu da Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi yenerek tarihinde bir ilki yaşadı.

Opta verilerine göre Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda gol yemeden mağlup etti.

 

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