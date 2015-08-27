Fenerbahçe 3 attı, Avrupa'da gruplara kaldı

Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yunanistan'ın Atromitos takımını 3-0 yenerek, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe'nin ilk golü, 7. dakikada Fernandao'dan geldi.

Sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü 60. dakikada Caner Erkin attı.

78. dakikada sol kanattan Volkan Şen'in ortasında topla buluşan Fernandao, kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydetti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ivan Bebek, Tomislav Petrovic, Miro Grgic (Hırvatistan)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Ba, Caner Erkin, Mehmet Topal, Souza, Diego, Nani, Van Persie, Fernandao

Atromitos: Gorbunov, Kivrakidis, Fitanidis, Lazaridis, Bittolo, Umbides, Usero, Godoy, Marcelinho, Pitu, Napoleoni

Goller: Dk. 7 ve 78 Fernandao, Dk. 59 Caner (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kjaer, Dk. 23 Nani, Dk. 66 Caner, Dk. 76 Fernandao, Dk. 86 Souza (Fenerbahçe), Dk. 84 Kivrakidis (Atromitos)

Karşılaşmanın önemli anları

7. dakikada Fenerbahçe, Fernandao'nun golüyle öne geçti. Sağ kanattan Şener'in ceza alanına yerden ortasında ön direğe doğru hareketlenen Fernandao, topa ayak koydu. Meşin yuvarlak, kaleci Gorbunov'un ayaklarıyla müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.

13. dakikada rakiplerinden birer birer sıyrılan ve ceza alanına giren Marcelinho'nun, sol çaprazdan topa yerden vuruşunda, Kjaer'in ayak koyduğu meşin yuvarlak yandan kornere çıktı.

23. dakikada sol kanattan Caner'in ceza alanına ortasında arka direğe doğru hareketlenen Fernandao, altıpasın gerisinde önünden geçen topa dokunamadı. Kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan taca çıktı.

33. dakikada Nani'yle paslaşan Caner, meşin yuvarlağı Van Persie'nin önüne bıraktı. Topla ceza alanına sokulan Hollandalı futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde yandan auta gitti.

39. dakikada Van Persie'nin yerden pasında ceza alanında topla buluşan Şener, arka direğe ortasını yaptı. Son anda kademeye giren Fernandao'dan önce topa kafayı vuran Fitanidis, meşin yuvarlağı ceza alanı dışına uzaklaştırdı.

44. dakikada Diego'nun pasında topla ceza alanına giren Nani, sol çaprazda meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Gorbunov son anda yatarak topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Diego'nun pasında topla buluşan Caner, ceza alanı dışından sol çaprazda topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun auta çıktı.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada sol kanattan Caner'in ceza alanına ortasında, Mehmet Topal'ın kafasından seken top, arka direkteki Van Persie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden pasında Diego, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Nani'nin pasında topla ceza alanına sokulan Diego, sağ çaprazdan yerden sert vurdu. Kaleci Gorbunov ayağıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

59. dakikada Fenerbahçe, Caner'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Diego'nun pasında sol kanatta topla buluşan Caner, ceza alanına yerden ortasını yaptı. Ön direkteki Nani'nin dokunamadığı topa ayağıyla müdahale eden Gorbunov'dan seken top, filelerle buluştu: 2-0.

75. dakikada sağ köşeden Fernandao'nun ceza alanına yerden pasında Nani, sağ çaprazdan topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Atromitos defansı topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

78. dakikada Fenerbahçe, Fernandao'nun golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Sağ kanattan Volkan Şen'in ceza alanına ortasında arka direkte Fernandao uçarak topa kafayı vurdu. Yerden seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Maçtan notlar



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Atromitos karşısında takımını, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inden iki değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Bruno Alves'in yerine stoperde Abdoulaye Ba'ya görev verdi. Çaykur Rizespor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Caner Erkin ise Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ilk 11'de yer aldı.

Pereira, Atromitos'la oynanan turun ilk maçının kadrosundan ise üç değişiklik yaptı. İlk maçta görev yapan Moussa Sow, Raul Meireles ve Alves'in yerine bu akşam Robin van Persie, Mehmet Topal ile Kjaer forma giydi.

Teknik direktör Pereira, diğer resmi maçlarda olduğu gibi Atromitos'la oynanan rövanşta da takımını çift forvetle sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam, maçtan önceki basın toplantısında Çaykur Rizespor karşısında tek forvetli sistemde daha iyi oynadıklarını belirtmesine rağmen, Atromitos karşısında çift forvetten vazgeçmedi. Takımın ileri ucunda Van Persie ve Fernandao forma giydi.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Fabiano, Kadlec, Alper Potuk, Volkan Şen, Uygar Mert Zeybek ve Meireles bulunurken, kulübede forvet özellikli bir oyuncunun olmaması dikkati çekti.

Sow kadroda yok

Fenerbahçe'nin Al Ahli takımıyla transferi için görüşmelere başladığı Senegalli futbolcusu Moussa Sow, Atromitos karşısında ilk 18 kişilik kadroda yer almadı.

Sow, sarı-lacivertlilerin son antrenmana ise kasık bölgesindeki sertleşme ve ağrı nedeniyle katılmamış, özel program dahilinde çalışmıştı.

Sow'un dışında sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül de kadroda yer almadı.

UEFA listesinde yer almasına rağmen Hasan Ali Kaldırım, Ertuğrul Taşkıran, Hakan Çinemre ve Mehmet Topuz da 18 kişilik kadroya giremedi.