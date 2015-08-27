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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Sarı kırmızılılar, Benfica, Astana ve Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek

27 Ağustos 2015 21:48

Türkiye'nin tek temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2015-2016 sezonu grup maçlarındaki rakipleri belli oldu. 3. torbadan kuraya giren sarı kırmızılılar, grup maçlarında İspanyol takımı Atletico Madrid, Portekiz takımı Benfica ile Kazakistan takımı Astana oldu. 

Real Madrid'e transfer olan ancak Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek olan Arda Turan'ın iki eski takımı Atletico Madrid ve Galatasaray, grup maçlarında karşı karşıya gelecek. 

Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvada son 16’ya adını yazdırırken, 3’üncü sırada tamamlayanlar ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.

Gruplar şu şekilde:

A GRUBU
PSG
Real Madrid
Shaktar Donetsk
Malmö 

B GRUBU
PSV Eindhoven
Manchester United
CSKA Moskova
  

C GRUBU
Benfica
Atletico Madrid
Galatasaray
Astana
 
D GRUBU
Juventus
Manchester City
Sevilla
 
E GRUBU
Barcelona
Bayer Leverkusen
Roma
BATE

F GRUBU
Bayern Münih
Arsenal
Olympiacos
Dinamo Zagreb 
 
G GRUBU
Chelsea
Porto
Dynamo Kiev
Maccabi Tel Aviv

H GRUBU
Zenit
Valencia
Lyon
Gent

 

Galatasaray'ın maç fikstürü

 

15 Eylül Salı / G.Saray - Atletico (TRT 1)
30 Eylül Çarşamba / Astana - G.Saray (Tivibu)
21 Ekim Çarşamba / G.Saray - Benfica (Tivibu)
3 Kasım Salı / Benfica - Galatasaray (TRT 1)
25 Kasım Çarşamba / Atletico - G.Saray (Tivibu)
8 Aralık Salı / G.Saray - Astana (TRT 1)

 

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