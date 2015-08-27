Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin tek temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2015-2016 sezonu grup maçlarındaki rakipleri belli oldu. 3. torbadan kuraya giren sarı kırmızılılar, grup maçlarında İspanyol takımı Atletico Madrid, Portekiz takımı Benfica ile Kazakistan takımı Astana oldu.

Real Madrid'e transfer olan ancak Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek olan Arda Turan'ın iki eski takımı Atletico Madrid ve Galatasaray, grup maçlarında karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvada son 16’ya adını yazdırırken, 3’üncü sırada tamamlayanlar ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.

Gruplar şu şekilde:

A GRUBU

PSG

Real Madrid

Shaktar Donetsk

Malmö

B GRUBU

PSV Eindhoven

Manchester United

CSKA Moskova



C GRUBU

Benfica

Atletico Madrid

Galatasaray

Astana



D GRUBU

Juventus

Manchester City

Sevilla



E GRUBU

Barcelona

Bayer Leverkusen

Roma

BATE

F GRUBU

Bayern Münih

Arsenal

Olympiacos

Dinamo Zagreb



G GRUBU

Chelsea

Porto

Dynamo Kiev

Maccabi Tel Aviv

H GRUBU

Zenit

Valencia

Lyon

Gent

Galatasaray'ın maç fikstürü

15 Eylül Salı / G.Saray - Atletico (TRT 1)

30 Eylül Çarşamba / Astana - G.Saray (Tivibu)

21 Ekim Çarşamba / G.Saray - Benfica (Tivibu)

3 Kasım Salı / Benfica - Galatasaray (TRT 1)

25 Kasım Çarşamba / Atletico - G.Saray (Tivibu)

8 Aralık Salı / G.Saray - Astana (TRT 1)