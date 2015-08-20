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Spor

Atromitos'u 1-0 yenen Fenerbahçe Yunanistan'dan avantajlı dönüyor

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan rakibini deplasmanda yenerek büyük avantaj elde etti. Gol son dakikada Van Persie'den geldi

Fotoğraf: Süleyman Arat / Hürriyet

20 Ağustos 2015 22:29

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, gruplara kalmak için, Yunan ekibi Atromitos'la, play-off turunun ilk maçında saat 21:00'de karşılaştı.

Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'nin uzatma dakikalarında attığı golle, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Robin van Persie, sarı lacivertlilere galibiyeti, oyuna girdikten sonra topla ilk buluşmasında yaptığı kafa vuruşuyla getirdi. 

 

Taraftarlar yalnız bırakmadı

 

 

Yunanistan deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. Hürriyet'te yer alan habere göre, başkent Atina'nın takımı olan Atromitos, sarı lacivertli taraftarlara 350 kişilik yer ayırırken bu bölüm büyük ölçüde doldu.

Pereira sürpriz yapmadı
 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Atina'da beklenen 11 ile sahada yer aldı. Kalede daha önceki 3 resmi maçta olduğu gibi yine Volkan görev yaparken, sağ bekte Gökhan Gönül'ün yokluğunda Şener stoperde ise cezalı Kajer'in yerine Abdoulaye Ba forma giydi.

Maç öncesi Peristeri Stadyumu çevresinde dostluk mesahı veren bir sarı lacivertli taraftar...

 

11'ler


FENERBAHÇE (4-4-2): Volkan - Şener, Alves, Ba, Caner - Nani, Meireles, Josef, Diego - Sow, Fernandao
YEDEKLER: Fabiano Ribeiro, Michal Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Volkan Şen, Robin van Persie.

ATROMITOS: Gorbunov, Kivrakidis, Fytanidis, Lazaridis, Bittolo, Usero, Godoy, Umbides, Pitu, Marcelinho, Napoleoni
YEDEKLER: Barkas, Kouro, M'Bow, Theologou, Ballas, Eduardo Brito, Le Tallec

 

 

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