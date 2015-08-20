Atromitos'u 1-0 yenen Fenerbahçe Yunanistan'dan avantajlı dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, gruplara kalmak için, Yunan ekibi Atromitos'la, play-off turunun ilk maçında saat 21:00'de karşılaştı.

Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'nin uzatma dakikalarında attığı golle, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Robin van Persie, sarı lacivertlilere galibiyeti, oyuna girdikten sonra topla ilk buluşmasında yaptığı kafa vuruşuyla getirdi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Yunanistan deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. Hürriyet'te yer alan habere göre, başkent Atina'nın takımı olan Atromitos, sarı lacivertli taraftarlara 350 kişilik yer ayırırken bu bölüm büyük ölçüde doldu.

Pereira sürpriz yapmadı



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Atina'da beklenen 11 ile sahada yer aldı. Kalede daha önceki 3 resmi maçta olduğu gibi yine Volkan görev yaparken, sağ bekte Gökhan Gönül'ün yokluğunda Şener stoperde ise cezalı Kajer'in yerine Abdoulaye Ba forma giydi.

11'ler



FENERBAHÇE (4-4-2): Volkan - Şener, Alves, Ba, Caner - Nani, Meireles, Josef, Diego - Sow, Fernandao

YEDEKLER: Fabiano Ribeiro, Michal Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Alper Potuk, Volkan Şen, Robin van Persie.



ATROMITOS: Gorbunov, Kivrakidis, Fytanidis, Lazaridis, Bittolo, Usero, Godoy, Umbides, Pitu, Marcelinho, Napoleoni

YEDEKLER: Barkas, Kouro, M'Bow, Theologou, Ballas, Eduardo Brito, Le Tallec