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Spor

Fenerbahçe, Valencia'da forma giyen Sofiane Feghouli'yi renklerine kattı

Sarı-lacivertli kulübün Sofiane Feghouli'ye 8 milyon Euro bonservis ödeyeceği iddia edildi

18 Ağustos 2015 19:35

Sarı-lacivertli kulübün, Valencia forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Sofiane Feghouli'yi, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı iddia edildi.

Türk futbol tarihinin en hareketli transfer dönemini geçiren Fenerbahçe , bir futbolcuyu daha kadrosuna katıyor.

Robin van Persie ve Nani gibi yıldızlar başta olmak üzere transfer dönemi açıldığından beri toplam 10 futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, son olarak Bursaspor’un etkili oyuncuları Ozan Tufan ve Volkan Şen ile dün resmi sözleşme imzaladı.   

Habertürk'ün haberine göre; transfer harekatı bununla da sınırlı kalmadı. Fenerbahçeli yetkililer, uzun süredir görüşmelerin sürdüğü Sofiane Feghouli’nin transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki Fransız asıllı Cezayirli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı.

Bonservisine 8 milyon Euro ödenecek olan futbolcu, yıllık 3.75 milyon Euro'dan 4 senelik imza atacak. Feghouli’nin haftasonu İstanbul 'da olması bekleniyor.

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Sofiane Feghoulivalencia

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