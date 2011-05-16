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Yaşam

Fenerbahçe aşkı öldürdü!

Fenerbahçe-Ankaragücü maçını izlemek için yola çıkan kardeşler talihsiz trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe-Ankaragücü maçını izlemek için yola çıkan kardeşler talihsiz trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe Ankaragücü maçını izlemek için otobüsle giderken Manisa'nın Kırkağaç İlçesine bağlı Gelenbe beldesi yakınlarında trafik kazasında hayatlarını kaybeden Murat ve Soner Dişçi kardeşler ikindi namazını müteakiben Kula Kurşunlu Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Kaza gece saat 04.20 sıralarında Gelenbe mevkiinde meydana geldi. 45 AH 160 plakalı Osman Poser'in yönetimindeki Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüs arıza yaptı. Otobüsün arızası yolun sağında giderilirken otobüs yolcuları araçtan aşağıya indi.

Bu arada Mesut Ç. yönetimindeki 10 HT 546 plakalı kamyonetin otobüse arkadan çarpmasıyla iki araç arasında sıkışan Dişçi kardeşler hayatını kaybetti.


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