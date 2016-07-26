Fenerbahçe 7 yıldır Devler Ligi'ne hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'nın Monaco takımıyla yarın ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 7 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için önce Fransa temsilcisini, sonra da play-off turunda gelecek rakibini elemesi gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Şike soruşturması nedeniyle Avrupa'ya gidemedi

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, şike sürecinden dolayı UEFA tarafından "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa’ya gidemedi.

40 maçta 23 mağlubiyet, 11 galibiyet

Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere’nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.