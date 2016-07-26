Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe- Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'nın Monaco takımıyla zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.

Futbolseverler karşılaşmayı D Smart'tan canlı olarak izleyebilecek.



Maç tarihi: 27 Temmuz Çarşamba

Maç saati: 21.30

Stad: Ülker Stadı

Kanal: D Smart.