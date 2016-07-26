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Spor

Fenerbahçe-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Monaco arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı, 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak

26 Temmuz 2016 00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe- Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'nın Monaco takımıyla zorlu bir mücadeleye çıkacak. 

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek.

Futbolseverler karşılaşmayı D Smart'tan canlı olarak izleyebilecek. 

Maç tarihi: 27 Temmuz Çarşamba
Maç saati: 21.30
Stad: Ülker Stadı
Kanal: D Smart.

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