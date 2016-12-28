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Spor

Fenerbahçe 2016'yı Menemen'le kapatacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor

28 Aralık 2016 13:17

Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını 29 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak.

Sarı-lacivertliler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisini konuk edeceği maçtan 3 puanla ayrılarak devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor.

Grupta ilk 3 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe, lider Gençlerbirliği'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise C Grubu'nda 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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