Lens ile 1 yıl daha

Fenerbahçe, Sunderland’ın 15 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine 1 yıl daha kiralama teklifinde bulunacak.

Fenerbahçe, gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Jeremain Lens'le devam etmek için kolları yeniden sıvadı.



Sunderland ile görüşmeler başlanırken, İngiliz kulübü Lens'in bonservisi için 15 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Bu transferde sarı-lacivertlilerin elini kolunu UEFA finansal fair play bağlıyor. Lens de Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtirken, Kanarya Sunderland'e bir kez daha kiralama teklifinde bulundu.