-FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS, ABANT'I GEZDİ BOLU (A.A) - 08.01.2011 - Fener Rum Patriği Bartholomeos, ailesiyle birlikte Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkını ziyaret etti. Ailesiyle, parkın bulunduğu göl çevresinde yürüyüş yapan Bartholomeos, parktaki bazı tatilcilerle sohbet etti ve yeni yıl dileklerini iletti. Gazetecilerin sorunları üzerine açıklama yapan Bartholomeos, sık sık Abant'a tatile geldiğini belirterek, doğayı çok sevdiği için ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Göl çevresinde yürüyüş yapan Bartholomeos'un akşam saatlerinde Bolu'dan ayrılabileceği öğrenildi.