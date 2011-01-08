T24 LogoT24 Logo
Yaşam

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS, ABANT'I GEZDİ BOLU (A.A)

08 Ocak 2011 17:14

-FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS, ABANT'I GEZDİ BOLU (A.A) - 08.01.2011 - Fener Rum Patriği Bartholomeos, ailesiyle birlikte Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkını ziyaret etti. Ailesiyle, parkın bulunduğu göl çevresinde yürüyüş yapan Bartholomeos, parktaki bazı tatilcilerle sohbet etti ve  yeni yıl dileklerini iletti. Gazetecilerin sorunları üzerine açıklama yapan Bartholomeos, sık sık Abant'a tatile geldiğini belirterek, doğayı çok sevdiği için ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Göl çevresinde yürüyüş yapan Bartholomeos'un akşam saatlerinde Bolu'dan ayrılabileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24