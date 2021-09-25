Feminist gruplar, kadınlara COP26 zirvesinde daha fazla yer verilmesi gerektiğini söyledi

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Feminist gruplardan oluşan koalisyon, küresel iklim krizinin ortasında ihtiyaçları göz ardı edildiği için kadınların Cop26 zirvesinde daha büyük bir rol oynamalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

İklim Adaleti için Küresel Kadın Meclisi, kasım ayında Glasgow'da gerçekleşecek Cop26'da bir araya gelen dünya liderlerinin fosil yakıt kullanımına son vermeleri ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeleri talepleri de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler genel kurulunda eylem çağrısı yaptı.

Kadın Dünyası ve İklim Eylem Ağı'ndan ve meclisin toplayıcısı Osprey Orielle Lake şunları söyledi: “Her gün, orman yangınlarının yandığını, büyük sel baskınlarını, aşırı kuraklıkları, insanların geçim kaynaklarını ve hayatlarını yitirdiğini görüyoruz. Dünya, Paris Anlaşması'ndan bu yana en önemli iklim görüşmelerinden birine hazırlanırken, çözümlerin var olduğunu ve kadınların öncülük ettiğini biliyoruz"

İki haftalık Cop26 zirvesinde, toplumsal cinsiyet eylem planının tartışılacağı, toplumsal cinsiyet konularına ayrılmış bir gün olacak.

Cop26 sözcüsü, "Kadınlar, iklim kriziyle mücadelede her düzeyde karar vericiler, eğitimciler ve savunucular olarak kritik bir role sahipler. Kadınların bugün uluslararası iklim diplomasisinin en etkili figürlerinden bazıları arasında yer aldığı ilerleme kaydediliyor, ancak yapılacak daha çok şey var" ifadelerini kullandı.