“Feminist Bellek diye bi’şey var!”

Feminist Bellek, feminizmin temel tartışmalarını, kavramlarını ve feminist tarih açısından mihenk taşı sayılabilecek deneyimleri farklı başlıklarla bir araya getiren bir internet sitesi.

feministbellek.org adresinden uluşabileceğiniz sitenin amacı feminizmle yolu kesişen, feminist tartışmalarda sıklıkla değinilen kavramlar, terimler ve belleğimizi oluşturan deneyimler hakkında bilgi edinmek isteyen herkes için dijital bir kaynak oluşturmak.

Feminist Bellek, Türkiye’de ve dünyada cis-kadınların ve heteronormatif ikiliklere uymayan herkesin üzerindeki baskıların arttığı bir zamanda, feminizmin birikimini bir kez daha hatırlatıyor. Ancak buradaki hatırlatma, geçmişte olup bitmiş anıları yâd etmek anlamına gelmiyor. Aksine Feminist Bellek hepimizi mücadele içinde değişen ve sürekli büyüyen feminist birikimi şimdiki zamanda düşünmeye çağırıyor.

Dijital bir platform olması, Feminist Bellek’in bu dinamizmi yakalayabilmesine de olanak sağlıyor.

Feminist Bellek’in en önemli özelliği akademiden sosyal medyaya, gündelik karşılaşmalardan siyaset diline kadar her yere yayılan kavramları ve terimleri feminist teori ve politikadan beslenerek açıklamaya çalışmak. Feminist Bellek böylece yaşadığımız dünyayı feminist bir bakış açısıyla değerlendirerek feminist mücadeleye katkıda bulunmak niyetini taşıyor.

Feminist Bellek içlerinde feminist ve LGBTİ+ hareketten aktivistlerin, bir kısmı Barış İmzacısı olan akademisyenlerin, gazetecilerin, avukatların ve başka mesleklerden çok sayıda feministin katkısıyla ortaya çıktı. İlk olarak 20 yazıyla yayın hayatına başlayan feministbellek.org yeni başlıkları okuyucularıyla buluşturarak yaşayan, interaktif bir site olarak yoluna devam edecek.

Feminist Bellek’e şu adresten ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir:

Web sitesi adresi: feministbellek.org

Sosyal medya adresleri: https://instagram.com/feministbellek?igshid=bapkekb79y20

https://twitter.com/FeministBellek?s=08

https://www.facebook.com/Feminist-Bellek-105565964791188/