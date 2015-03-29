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Dünya

Femen'den Le Pen’e 'Ben faşistim' protestosu

Femen, Fransa'nın Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'i protesto etti

29 Mart 2015 19:39

Fransa’da bugün ikinci turu yapılan yerel seçimler, Ukrayna merkezli kadın aktivist grubu Femen’in protesto gösterisine sahne oldu.

Femen, seçimlerin ilk turundan ikinci sırada çıkan Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen’i oy kullandığı sandığın yakınlarında protesto etti. Fransa'nın kuzeyindeki Henin-Beaumont bölgesinde üzerlerine “idam cezası, yabancı düşmanlığı, cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ve homofobi” yazan eylemciler ‘Ben faşistim’ diye pankart taşıdı.

Seçimin birinci turunda eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Halk Hareketi için Birlik Partisi birinci sırada çıkmış, onu aşırı sağcı Ulusal Cephe izlemiş, Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Sosyalist Partisi ise ancak üçüncü sırada çıkabilmişti. Yerel seçimlerin sonuçları 2017 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor. Hem Sarkozy’nin hem de Marine Le Pen’in sandık sonuçlarına göre cumhurbaşkanı adayı olup olmamaya karar vereceği yorumları yapılıyor.

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