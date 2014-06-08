Le Pen'in 'fırına veririz' açıklaması kızı Marine Le Pen'i bile kızdırdı

Fransa'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıktan ülkenin birinci partisi çıkan aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) ırkçı çıkışlarıyla tepki toplayan onursal Başkanı Jean Marie Le Pen yine büyük bir gafa imza attı. Le Pen, partisinin birinci gelmesini eleştiren sanatçılar için “Bir dahaki sefere fırına veririz” dedi.

Nazizmi öven açıklamalarıyla sık sık FN Genel Başkanı olan kızı Marine Le Pen’i zor durumda bırakan Jean-Marie Le Pen son açıklamasıyla bardağı taşırdı. Le Pen, Fransa ’nın ünlü şarkıcı ve aktör Patrick Bruel, eski tenisçi ve yeni şarkıcı Yannick Noah, komedyen Guy Bedos ve pop yıldızı Madonna’nın, Ulusal Cephe’nin zaferine karşı eleştirel açıklamaları hakkında ağır sözler sarf etti. Le Pen, “Bir avuç yaşı geçmiş sanatçı ön plana çıkmak için Ulusal Cephe’ye saldırıyor. Bir dahaki sefere onları da fırına veririz” ifadelerini kullandı.

Ulusal Cephe’nin yükselişinden endişe duyan Fransa’da, kamuoyunu “Biz ırkçı parti değiliz” diyerek ikna etmeye çalışan Marine Le Pen de bu açıklamaya öfkelendi. Marine Le Pen’in birlikte yaşadığı sevgilisi ve FN Genel Başkan Yardımcısı Louis Alliot, “Eğer bu sözler söylendiyse kabul edilir bir tarafı yok. Siyaseten aptalca ve son derece ağır sözler” diye konuştu.