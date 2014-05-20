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Dünya

Le Pen: Türkiye'nin AB üyeliğine dur demek için oylarınızı bize verin

Fransız Ulusal Cephe lideri Le Pen, pazar günü yapılacak seçimler öncesinde yaptığı konuşmada, 'Türkiye'nin AB üyeliğini durdurmak için kendi partisine oy verilmesi' çağrısında bulundu

20 Mayıs 2014 22:30

Fransa'da Pazar günü seçimlerde ilk sırada yer alması beklenen Ulusal Cephe( FN) lideri Marine Le Pen, Türkiye'nin AB üyeliğine dur demek için oyların partisine verilmesi çağrısında bulundu.

Seçim çalışmalarını Avrupa Birliği ve Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, devlet televizyonu France 2'de yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin genişlemesi ile ilgili diğer partiler size yalan söylüyor, daha kötü durumun oluşmasına müsaade ediyorlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması gibi çılgın projeleri cesaretlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, aşırı sağcı lider, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığını da kapsayan ana muhalefet partisi Halk Harekt Birliği'nin (UMP) 10 yıllık iktidarında Türkiye'nin AB'ye üyeliğini engellemek için gerekli adımların atılmadığını da hatırlatarak, UMP hükümetinin Türkiye ile 2 faslı müzakerelere açtığını söyledi. Le Pen, "25 Mayıs Türkiye'nin AB üyeliğine dur demenin zamanı." ifadelerini kullandı. UMP ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS), imzaladığı anlaşmalarla yasadışı göçmenlerin de ülkeye istedikleri gibi girmesinin sağladığını hatırlatan Le Pen, Romanların da özgürce Fransa'da dolaştıklarını kaydetti.

 

Aşırı sağ yüzde 24'le ilk sırada

 

Seçimlere sayılı günler kala gerçekleştirilen son anket de aşırı sağ partinin ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdığını ortaya koydu. İpsos araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin yüzde 24 oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruduğu belirtildi. Ankette ikinci sırada ise yüzde 22 oy oranıyla ana muhalefet partisi Halk Hareket Birliği'nin olduğu kaydedildi. İktidardaki sosyalist partinin ise yüzde 17,5 oy oranıyla üçüncü sırada yer alacağı tahmin edildi.

Oylarını yarım puan artıran Avrupa Ekoloji ve Yeşiller yüzde 8,5'la 4'üncü sırada yer alırken, merkez sağ partiler UDİ ve MODEM koalisyonu ise yüzde 8 oy oranına ulaştı. Aşırı sol parti Ulusal Sol'un da (FG) yüzde 7 oy elde edeceği belirtildi.

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