Femen aktivistleri 8 Mart için İstanbul'a geldi

T24 - Dünya genelinde yaptıkları üstsüz eylemlerle dikkat çeken Ukraynalı Feminist grup FEMEN dün İstanbul’a geldi.

İç giyim firması Suwen International’ın davetlisi olarak İstanbul’da bulunan aktivistler, yaptıkları basın açıklamasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’de olduklarını ve kadın sağlığına dikkat çekmek istediklerini belirtti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, İstanbul’da eylem yapacaklarını söyleyen aktivistler, aile içi şiddetin Türkiye’de en büyük sorun olduğunu belirterek, “Kendi evinin içinde olan şiddetten daha kötü ne olabilir ki” dedi.

Amaçlarının çıplaklık olmadığını, sadece dünyanın dikkatini kadın haklarına çekmek istediklerini belirten FEMEN sözcüsü Inna Shevchenko, “Kadına Şiddete Hayır, İş Hayatında Kadınlar” gibi temalarla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kadınları göğüs kanserine neden olan elektro manyetik dalgalardan koruyan sütyenler üretiyoruz. Ayrıca, kadınlara sağlıklı iç çamaşırı giymelerini önerdiğimiz için bu daveti kabul ettik” dedi.

Ukraynalı aktivistler, FEMEN ürünleri satışlarından gelir sağlamaya çalıştıklarını ancak bunun çok yetersiz olduğunu belirterek, FEMEN tişörtlerinin Suwen mağazalarında satışa sunulacağını ve sağlanacak gelirin kendilerine verileceğini söyledi.