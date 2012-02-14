FEMEN 'eşini dövmeye son ver' demek için Türkiye'ye geliyor

T24 - Moskova’nın Rus Enerji devi Gazprom’a karşı klasik üstsüz eylemlerini sergileyen FEMEN üyeleri, bu yaz Türkiye’ye gelerek aile içi şiddeti protesto edecek.

Radikal kadın hakları örgütü FEMEN’in dünyada 200 üyesi bulunduğunu belirten protestocu kızlar, “Türk erkeği eşini dövmeye son ver gibi bir slogan kullanabiliriz” dediler.

Ukraynalı radikal kadın hakları örgütü FEMEN bu kez Rusya’nın başkenti Moskova’da, eksi 30 derece soğukta Rus enerji devi Gazprom’u yarı çıplak protesto etti.

Protestolarının hedefinin Gazprom’un merkez binası olacağını son ana kadar saklayan aktivistler, öğle saatlerinde 50 katlı gökdelenin önündeki yaya altgeçidinde pusuya yattı. Hürriyet dahil az sayıda gazeteye eylemlerini önceden haber veren genç kızlar, altgeçitte protestonun amacını ve ne yapacaklarını kısaca anlattıktan sonra Gazprom’un kalesine hücum ettiler.

Putin’in kalesinde

FEMEN’ciler, kalın giyimli bir kişinin bile 10 dakika içinde dayanılmaz bir soğuğu iliklerinde hissettiği bir havada üstlerini çıkarırken Gazprom korumaları şaşkınlıktan donakaldı.

Çıplak aktivistler, “Soyguncu Gazprom söndürülsün”, “Eşkıya Gazprom”, “B.k Putin’in kalesini fethettik” gibi sloganlar atıp, “Gazprom gangster” ve “Gaz şantajına son verin” pankartları açarak 25 dakika gösteri yaptılar. Rusya, enerji kozunu kullanarak Ukrayna gibi eski Sovyet ülkelerini siyasi etkisi altına almakla sık sık suçlanıyor.

Üstsüz eylem

Daha sonra eylemci 6 genç kızdan 4’ü ile bir Moskova kafesinde buluştuk. Yevgeniya, Alyona, Aleksandra ve Tatyana adlı FEMEN’ciler, 3 ay sonra Türkiye’ye geleceklerini söylediler. Örgütün ilk eylemini 2008 yılında Ukrayna’da düzenlediğini anımsatan Aleksandra şunları söyledi: “O zamanlar birkaç üyemiz vardı. Ukrayna’daki kadınların problemlerine çözüm arıyorduk. 2008 Temmuz’unda Kiev’de sıcak su bir ay kesilince meydana çıkıp sırtımızı açarak, ‘Sıcak su verin’ diye bağırdık. Kameraların bizi önden de çektiğini sonradan anladık. Protesto işe yaradı. Bu yüzden o günden beri eylemleri üstsüz yapıyoruz.”

Türkler yılmadı

FEMEN’in bugün 200 üyesi olduğunu, üstsüz protestoları ‘güzel vücutlu’ 30 eylemcinin yaptığını belirten Aleksandra şöyle devam etti: “Ukrayna dışında ABD ve Hollanda’da şubemiz var. Orada eylemciler yerli. Bizi asıl ünlü yapan sizin erkekleriniz oldu. Özellikle 2004’ten sonra Ukrayna resmen Türk erkeklerin istilasına uğradı. Her hafta Türkiye’den sırf seks turizmi amacıyla 5-6 otobüs dolusu erkek gelmeye başladı. İkinci protestomuz bu konuda oldu. Otobüsler protestodan sonra da gelmeye devam etti ama FEMEN tişörtlü kızlar Kiev gece kulüpleri önünde nöbet tutunca seks turizminin uluorta yapılmasını güçleştirdik. Yazın Türkiye’de eylem yapacağız. Plan kesinleşmedi ama ciddi bir sorun olarak görülen aile içi şiddeti protesto edebiliriz. ‘Türk erkeği eşini dövmeye son ver’ gibi slogan kullanabiliriz.”

Erkekleriniz ayıp ediyor

Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu, güvenlik gerekçesiyle soyadlarını açıklamak istemeyen Alyona, Yevgeniya, Aleksandra ve Tatyana ile bir kafede buluştu.

Alyona, eleştirdikleri Türk erkeklerinin Ukrayna’daki ‘seks turizmi’ merakı konusunda şunları söyledi: “Sizin orada hiç mi kız yok? Türk erkekleri de Ukrayna’da imajlarının ne hale geldiğini artık anladı. O yüzden kendilerini İtalyan diye tanıtıyorlar. Ama bu işin özünü değiştirmiyor. Sizin erkekler Türk kızlarına ayıp ediyor.”