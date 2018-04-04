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Eğitim

Felsefe Söyleşileri 18 yaşında

İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve 18 yaşına giren Felsefe Söyleşileri 7 Nisan’da başlıyor

04 Nisan 2018 20:41

İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve 18 yaşına giren Felsefe Söyleşileri 7 Nisan’da başlıyor.

Felsefe Söyleşileri Nisan-Mayıs aylarının tatillere rastlayan Cumartesi günlerinin dışında, 10:00-12:00 saatleri arasında Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesinde (TESAK) gerçekleşecek. Geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 18’inci yaşına giren söyleşilerin koordinatörlüğünü ve program yürütücülüğünü Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken üstleniyor. Söyleşilerin ana başlığı ise “Zihin Felsefesi” olarak belirlendi.

Söyleşilerin içeriğine dair açıklamada bulunan Çotuksöken, “Konuya ilişkin genel bir girişin ardından, bilimsel bilgi bağlamına yönelecek ve bu bağlamı hiç göz ardı etmeksizin, zihin felsefesinin temel kavramlarını, sorun ve sorularını mercek altına alacağız. Başka bir deyişle, dış dünya-düşünme-dil ilişkisinde bir bakıma ‘arada olan’a, düşünmenin mekânı olana, zihnimize ilişkin olarak söyleşeceğiz; zihnimizi olabildiğince tüm bağlantıları içinde ele alacağız” diye konuştu.

Altı hafta boyunca, zihin üzerinde söyleşeceklerini belirten Çotuksöken, “Zihnin bedenle ya da bedensel olanla ilişkisinin yapıtaşları olan beyin ve sinir sistemi, sinir ağları da elbette dikkatimizden kaçmayacak. Uzmanlarımız bu yapıtaşlarını, felsefi söyleşinin kalkış noktaları olarak bize sunacaklar. Bu yolla, bilimle felsefe arasındaki akrabalık ilişkisinin, felsefi söylem üretmede, felsefece söyleşmede ne denli işlevsel olduğunu da görebileceğiz” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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