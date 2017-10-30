"Felsefe sorularını azalttılar, ders saatini arttırdılar; dersi anlatmakta dahi zorlanacağız"

YGS ve LYS yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YSK) felsefe soruları azaltıldı. Liselere verilen felsefe ders saati ise 2018-2019 eğitim öğretim döneminden itibaren 4 saate çıkıyor. İsmini vermek istemeyen felsefe öğretmeni, bu çelişkili duruma tepki gösterdi. Yeni sistemin öğrencileri dersten soğuttuğunu ve şu an 12’nci sınıf öğrencileri okulda ders işlemek yerine test çözmek istediğini belirten öğretmen, "Dersi anlatmakta dahi zorlanacağız“ dedi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberi şöyle:

İsmini vermek istemeyen felsefe öğretmeni, “Daha önce alınmış bir karar vardı. 2018- 2019 eğitim öğretim döneminden itibaren dersler 4 saate çıkarılacak. Sadece 11’inci sınıflarda zorunlu olan felsefe dersi, 10’uncu sınıflara da zorunlu hale getirildi. Diğer Felsefe bölümü dersleri de idarenin yönlendirmesine göre değişmekle birlikte seçmeli olarak veriliyor. Değişen müfredatla birlikte 9’uncu sınıfa başlayan öğrenciler 10’uncu sınıfa geldiğinde başlayacak bu uygulama. Toplam lisede 4 saat olmuş olacak ders saati” ifadesini kullandı.

"Öğrenciler uzaklaşıyor"

Öğrencilerin sınavda soruların değişmesiyle dersten uzaklaştığını belirten felsefe öğretmeni “Önceden 8 ya da 10 soru vardı herkesin çözmesi gereken. Şu anda sadece eşit ağırlık ve sözel bölümden girenler çözebiliyor felsefe. Ama sayısal bölümde okuyan öğrenci iş olsun diye görmüş olacak. Lisede birçok derste maalesef şu anki sistemle böyle oluyor. Öğrenciler dersten uzaklaşıyor. Sınıfta dersi anlatmakta dahi zorlanır hale geleceğiz büyük ihtimal” diye konuştu.

"Test çözmek istiyorlar"

Okuldaki gözlemlerinden de bahseden felsefe öğretmeni şöyle devam etti:

“Ben 12’nci sınıflara derse girmiyorum ama seçmeli derse giren arkadaşımın aktardığından ve geçen seneki öğrencilerim ile yaptığım sohbetlere göre bilgi verebilirim. Okuldaki zümrem kendisinin tamamen boşa düştüğünü aktardı. Öğrenci sınav odaklı ders yaptığı için öğretmene siz sağ biz selamet demişler. Felsefe derslerinde başka derslere yoğunlaşmışlar.”

Sınav odaklı sistemin öğrenciyi robotlaştırdığını ifade eden felsefe öğretmeni, “Sınav odaklı sistem öğrenciyi bu hale getiriyor. Felsefe sadece sınav için öğrenilecek bir ders değildir. Keza mantık, psikoloji ve sosyoloji de öyle. Öğrencinin daha önce görmediği bir ders olduğu için, ilgi çekecek şekilde anlatıldığında ilgiyle dinliyor. Devamlı tekrar eden bir ders olmadığı ve yeni kavramlarla karşılaştığı için öğrenciler derse ilgili oluyor, meraklanıyor. Ancak bu eğitim sistemi öğrenciyi sınav odaklı düşünmeye zorluyor, öğrenci de artık ‘Haftada iki saat onla uğraşacağıma test çözerim daha iyi’ diyor” ifadesini kullandı.