Felsefe, diğer derslerdeki başarıyı da arttıyor

İlkokul çocukları arasında İngiltere'de yapılan bir araştırma haftalık felsefe dersinin öğrencilerin matematik ve okuma-yazma yeteneklerine katkı sunabileceğini ortaya koydu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; araştırma kapsamında İngiltere'de bulunan 48 okuldan 9 ve 10 yaşlarında 3 bin öğrenci birer saatlik sorgulama, mantık ve argüman geliştirme dersine katıldı. Eğitim Vakfı Fonu'nun yaptığı çalışmada öğrencilerin okuma ve matematik seviyelerinde bir yıl içinde ortalama olarak iki ay süresince iyileşme gözlendi.

Çocuklar için Felsefe (P4C) isimli programda dezavantajlı gruplardan gelen öğrencilerin yazma yeteneklerinde de iyileşme gözlendi. Program Fonu yoksul çocuklar için ayrılan paranın en yararlı şekilde nasıl kullanılması gerektiğine dair yaptığı çalışmanın bir parçası.

Araştırmaya katılan dezavantajlı çocukların - yoksulluk yardımından faydalanan çocukların - okuma yeteneklerinde dört ay içinde, matematik yeteneklerinde üç ay içinde ve yazma yeteneklerinde iki ay içinde iyileşme gözlendi.

Tipik bir felsefe sınıfında çocuklarla yapılan uygulama şöyle: Öğretmen ve öğrenciler bir daire etrafında otururlar ve ilgilerini çekebilecek bir video klip izlerler ya da bir haber okurlar. Sonrasında sessizce konu üzerine düşünürler.

Arkasından sınıf küçük gruplara ya da çiftlere ayrılarak konu hakkında soruları tartışırlar. Sonra tüm sınıf tartışma için bir araya gelir.

Tartışılan konular arasında örneğin sağlıklı bir kalbin, kendi sağlığına dikkat etmemiş bir hastaya nakledilmesi doğru mudur gibi başlıklar bulunuyor.

Araştırma ekibinin başındaki isim olan Profesör Stephen Gorard, felsefe dersinin "Özellikle yüksek dezavantajlı gruplardan gelen çocuklar için işe yaradığını" söylüyor. Gorard "Bu bizim için dezavantajlarla baş etmek konusunda oldukça cesaret verici" diyor.

Araştırmaya göre öğrenci başına 30 sterlin harcanarak verilecek felsefe dersleriyle okullar dezavantajlı öğrenciler için ayrılan parayı verimli şekilde kullanabilir.