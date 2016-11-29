Felipe Melo: Inter'de oynamaktan mutluyum

Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Felipe Melo, İtalya'da mutlu olduğunu söyledi.

Frank de Boer'in kadroda tercih etmediği Melo, Stefano Pioli'nin takımın başına geçmesinin ardından kadroya girmeye başladı. İtalyan teknik adam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hapoel Be’er Sheva ve ligdeki Fiorentina maçlarında forma şansı buldu.

Geçmişte Flamengo'dan yüksek bir maaş istediği şeklinde haberleri yalanlayan Melo, "Flamengo'dan teklif almadım. Geçmişte onlarla bir temas kurmuştuk ancak Inter'de çok mutluyum.



Yeni hocamız bana şans tanıyor. Sao Paolo taraftarıyla aramda özel bir bağ var. Adımın bu iki takımla anılmasından onur duyuyorum. Ama tekrar söylemek istiyorum iki takımla da iletişimde bulunmadım. Bana yapılan bir teklif yok. Inter'de 1.5 yıl daha sözleşmem var" açıklamasında bulundu.