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Yaşam
Deutsche Welle

Felç hastalarına elektrikli tedavi

ABD’li doktorlar, üç felç hastasını omuriliğe yerleştirilen elektrotlar sayesinde hareket ettirmeyi başardı. Üç yıl önce benzer bir tedavi başka bir hasta üzerinde de etkili olmuştu.

08 Nisan 2014 14:05


Üç yıl önce, doktorlar, felçli bir hastanın omuriliğe yerleştirilen elektrotlar sayesinde, ayağa kalkıp bacaklarını hareket ettirdiğini duyurmuştu. Benzer bir etkinin şimdi üç hastada daha sağlanmış olması, üç yıl önceki başarının tesadüf olmadığını ortaya koydu.

İngiliz Brain dergisinde yayınlanan haberde, uzmanlar, bunun umut vaat edici bir gelişme olduğunu belirtti ancak deneysel tedavilerin kesin çare olarak ele alınmaması konusunda da uyarıda bulundu.

Omuriliğe yerleştirilen elektrotlar aktive edilince, hastalar ayak parmaklarını oynatıp, bacaklarını kaldırabiliyor ve kısa bir süre ayakta duruyor. Ancak yürüyemiyor ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyorlar.

Londra'daki Imperial College'dan fizyoloji profesörü Peter Ellaway, “Henüz mucizevî bir tedavi söz konusu değil. Ancak bu, felçli insanlara daha fazla bağımsızlık verebilir ve onlar için hayat değiştirici bir etki yaratabilir“ diyor.

Araştırmanın başyazarı Louisville Üniversitesi Kentucky Omurilik Araştırma Merkezi'nden Claudia Angeli, omuriliği yerleştirilen aygıtın, beyinden küçük komutlar alınmasına yardımcı olduğuna inandığını söyledi.

Örneğin 29 yaşındaki Dustin Shillcox adlı hasta, 2010 yılında bir araba kazasında ağır yaralanmıştı. Geçen yıl, omuriliğinin alt kısmına yerleştirilen elektrotlar sayesinde, beş gün sonra ayak parmaklarını oynatmayı ve bir ayağını hareket ettirmeyi başarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDBrainImperial CollegePeter EllawayLouisvilleKentucky Omurilik Araştırma Merkezi Claudia AngeliDustin ShillcoxDeutsche Welle TürkçeBS/AG

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